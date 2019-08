Apple Music débarque sur les enceintes Alexa

La plateforme de streaming musicale d'Apple devient une "Skill" qui s'ajoute désormais aux enceintes dotées de l'assistant d'Amazon.

On le sait, Apple mise sur les services afin de faire face à la baisse des ventes de l'iPhone. Cela passera notamment par les futurs services Apple TV+ et Apple Arcade, mais également depuis 2015 par Apple Music.

Voilà pourquoi Apple souhaite (et doit) s'intégrer à d'autres écosystèmes. On l'a déjà vu avec le protocole AirPlay 2, ou l'iTunes Movie Store, disponible depuis peu sur des téléviseurs Samsung, Sony ou LG. C'est pareil avec Apple Music, qui rejoint désormais les enceintes compatibles Alexa en tant que "Skill" ou compétence.Autrement dit, le catalogue de la plateforme sera accessible nativement sur des enceintes comme la Sonos one ou Beam, et les enceintes Amazon Echo. Et il pourra être contrôlé vocalement, comme un utilisateur iOS peut le faire grâce à Sirisur son iPhone, iPad ou HomePod.

De quoi profiter des playlists d'Apple Music, ou de la radio Beats 1 en direct sans devoir acheter un HomePod à l'étranger.