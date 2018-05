Apple Music compte désormais 50 millions d'utilisateurs

Dans une récente interview, Tim Cook est revenu sur l'excellente santé du service de streaming musical de la marque à la pomme. En utilisant toutefois une nouvelle méthode de calcul.

Jusqu'ici, les chiffres d'Apple Music ne prenaient pas en compte les utilisateurs profitant de la période d'essai de trois mois offerte à tout nouvel abonné. Désormais, ceux-ci sont également comptabilisés, sans doute pour obtenir un nombre toujours plus important, et qui ne ferait pas pâle figure face à Spotify et ses 75 millions d'abonnés payants sur 170 millions d'utilisateurs au total.

Mais si la méthode gonfle artificiellement le nombre d'abonnés, Apple Music continue malgré tout de progresser, avec une croissance de 4 millions d'utilisateurs par mois selon un calcul de Bloomberg. En effet, il y a quelques semaines, Apple Music comptabilisait 40 millions d'utilisateurs payants et 8 millions d'utilisateurs gratuits. Soit une augmentation de 2 millions en 15 jours à peine.

À ce rythme, Apple pourrait atteindre les 60 millions d'abonnés payants d'ici la fin de l'année. Selon certains analystes, la courbe pourrait s'inverser entre Apple Music et Spotify en 2019, voire 2020. D'ici là, Apple proposera du contenu vidéo (l'entreprise a mis sur la table 1 milliard de dollars pour la création de séries originales), et si la qualité est au rendez-vous, le succès du service pourrait continuer de grimper, au détriment de son concurrent suédois.