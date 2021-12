Apple Music Awards : Aya Nakamura et The Weeknd lauréats de la troisième édition

Pour la troisième année, Apple Music célèbre les artistes, et pour la première fois, décerne cinq nouveaux prix régionaux d’Artiste de l’Année.

La France, l’Allemagne, le Japon, la Russie et l’Afrique mis en avant

Les cinq artistes de l’année à travers le monde sont donc, selon Apple Music : Aya Nakamura (France), OFFICIAL HIGE DANDISM (Japon), RIN (Allemagne), Scriptonite (Russie), et Wizkid (Afrique). La marque à la pomme “honore les meilleurs artistes de 2021 et leur influence sur la culture mondiale”, selon le communiqué.

Au niveau mondial, les Apple Music Awards récompensent les œuvres musicales dans cinq catégories distinctes : Artiste de l'année, Auteur-compositeur de l'Année, Artiste Révélation de l'Année, Meilleure Chanson de l'Année et Meilleur Album de l'Année. Voici les grands gagnants.

Artiste de l'Année: The Weeknd

Artiste Révélation de l'Année, Meilleur Album de l’Année et Meilleure Chanson de l’Année : Olivia Rodrigo

Autrice-compositrice de l’Année : H.E.R.

“Les douze derniers mois se sont révélés être une année remarquable pour la musique, et nous sommes ravis d'honorer les artistes qui façonnent la culture et créent des liens avec les fans du monde entier sur Apple Music”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et de Beats. “Cette année, nous récompensons également plus d'artistes locaux, afin de mettre en valeur l’influence de musiciens extrêmement talentueux, qui se distinguent au-delà des frontières."

À noter que la célébration des Apple Music Awards débutera mardi 7 décembre 2021, avec des interviews et des contenus originaux qui seront disponibles sur Apple Music et l’app Apple TV.