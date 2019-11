Apple mise encore plus sur la confidentialité à travers une section dédiée sur son site officiel

La firme de Cupertino aime rappeler que l'iPhone et les autres produits de son écosystème respectent la vie privée des utilisateurs. Après les publicités, vidéos et les longues explications lors des keynotes, voici venir le site internet, pour tous ceux qui douteraient encore des "valeurs essentielles d'Apple".

La page, publiée dans de nombreuses langues, donne immédiatement le ton :

Le respect de la vie privée est un droit fondamental et c’est l’une des valeurs essentielles d’Apple. Vos appareils occupent une part si importante de votre vie que vous devez être en mesure, lorsque vous les utilisez, de choisir ce que vous voulez partager et avec qui. Chaque produit Apple a été conçu pour préserver votre vie privée et vous donner le contrôle sur vos informations personnelles. C’est une ligne directrice qui n’est pas toujours facile à suivre, mais à nos yeux l’innovation est à ce prix.