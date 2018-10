Apple met à jour l’iPad Pro, le MacBook Air et le Mac Mini

Lors de sa dernière Keynote de l’année, organisée le 30 octobre à New York, la firme de Cupertino a présenté la nouvelle génération de l’iPad Pro, ainsi que des mises à jour très attendues du MacBook Air et du Mac Mini. Face ID débarque sur l’iPad Avec plus de 400 millions de tablettes vendues dans le monde, Apple pourrait se reposer sur ses lauriers. Mais la version 2018 de l’iPad Pro est tout sauf une évolution minime. La tablette perd le bouton home et gagne une reconnaissance faciale grâce au module Face ID, qui fonctionne dans tous les sens. Pas besoin de garder l’iPad droit pour s’identifier, comme c’est le cas sur les iPhone.

La face avant n'est désormais plus qu'un écran géant, dont les bords ont été réduits au maximum. La tablette gagne également en taille, avec une épaisseur réduite, et se voit déclinée en deux diagonales : 11 pouces (qui remplace la version 10,5 pouces), et 12,9 pouces. À l'intérieur, la puce A12X Bionic promet des performances graphiques rarement vue sur une tablette. Apple promet même que ses performances sont équivalentes à celles de la Xbox One S de Microsoft. Les deux tablettes seront disponibles le 7 novembre, et pourront être accompagnées d'un nouveau Apple Pencil et d'une nouvelle housse-clavier. Le MacBook Air est de retour

Celui qui fut l'ordinateur le plus fin d'Apple pendant plusieurs années (avant de laisser sa place au MacBook) n'avait pas connu de mise à jour depuis 2016. Pourtant, le produit est apprécié des consommateurs. Voilà pourquoi la marque à la pomme propose enfin une version digne de ce nom, avec un écran Retina, un écran de 13,3 pouces, une caméra FaceTime HD, un processeur Intel i5 de huitième génération, 16 GO de RAM, deux ports USB-C, jusqu'à 1,5 o de stockage SSD et même un capteur d'empreinte TouchID. De quoi rivaliser avec les MacBook Pro tout en gardant une taille compacte. Le MacBook Air sera également disponible le 7 novembre. Apple n'oublie pas le Mac Mini