Apple Maps indique désormais les stations de vélos partagés dans 36 pays, dont la Belgique

Le service de cartographie d'Apple continue de s'améliorer au fil des mises à jour. C'est aujourd'hui les stations de vélos partagés qui sont concernés, avec des infos pour 176 services présents dans 179 grandes villes de 36 pays.

Chez nous, l'information concerne trois villes : Anvers, Bruxelles et Namur. Avec respectivement, des informations sur les services A Velo, Villo! Et Li Bia velo. Apple a collaboré avec l'entreprise Ito World, spécialiste des données de transports en temps réel, pour récupérer toutes ces informations et les intégrer à son application présente sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Une fois de plus, la marque à la pomme a donc fait appel à une société extérieure pour obtenir ces informations, plutôt que de s'en charger en interne. Sans doute une façon de rattraper son retard face à Google Maps. Un retard qui reste conséquent malgré ces nombreuses mises à jour.