Apple : les MacBook adopteraient un nouveau look en 2021

Apple a récemment annoncé ses MacBook Air et MacBook Pro dotés de la puce M1. Mais si les changements intérieurs sont importants, le design des portables est resté inchangé.

Pas d’inquiétudes cependant : la firme de Cupertino semble bel et bien préparer l’arrivée de nouveaux modèles de MacBook, avec un design entièrement repensé.

Selon le serial leaker L0vetodream, ainsi que l’analyste Ming-Chi Kuo, des MacBook dotés de la puce Apple Silicon et d’un nouveau design seraient attendus pour 2021. L0vetodream va même plus loin, en annonçant qu’Apple modifierait également le look des MacBook dotés de puces Intel.

On le sait, la transition d’Intel vers la puce Apple Silicon durera deux ans et il n’est donc pas étonnant d’apprendre que la marque à la pomme gardera quelques modèles Intel dans son catalogue en 2021.