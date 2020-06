Apple : le nouvel iMac s’inspirerait du look de l’iPad Pro

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

Selon Sonny Dickson sur Twitter, Apple pourrait dévoiler un iMac entièrement repensé, avec un design inspiré de l’iPad Pro. Les bords de l’écran seraient plus fins. Actuellement, ils mesurent quand même plus de 2 centimètres, et le bas de l’écran, en aluminium, mesure plus de 5 centimètres. Ce qui n’est plus trop tendance à l’heure où la majorité des appareils, qu’il s’agisse d’un téléviseur, d’une tablette, d’un ordinateur portable ou d’un smartphone, proposent tous des bords ultra-fins, voire quasiment inexistants.

Côté technique, Sonny Dickson annonce que la puce T2 d’Apple serait intégrée pour la première fois dans un iMac, et tous les modèles proposés disposeraient d’un stockage SDD, et non plus d’un disque dur traditionnel (ou d’une solution hybride, baptisée Fusion Drive par Apple).

L’iMac nouvelle génération accompagnerait LA grande annonce d’Apple lors de cette Worldwide Developers Conference, à savoir la transition pour tous les Mac des puces Intel à des puces ARM maison. Une nouvelle architecture qui arriverait 15 ans après le passage des PowerPC aux puces Intel.