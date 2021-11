Apple : le casque de réalité augmentée pourrait remplacer l’iPhone dans 10 ans

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone sera remplacé par la réalité augmentée dans une dizaine d’années.

Le début de la fin

Ce n’est pas la première fois que la fin de l’iPhone est annoncée par des analystes, et il est vrai qu’au sein même d’Apple, les choses évoluent rapidement. L’iPhone ne sera pas la poule aux œufs d’or indéfiniment, voilà pourquoi Tim Cook et ses équipes planchent déjà sur l’avenir de la marque.

C’est ce que rappelle Ming-Chi Kuo dans un nouveau document, où on apprend que l’iPhone devrait évoluer pendant dix ans avant de laisser la place à la réalité augmentée. Mais cela se produira uniquement si le casque d’Apple est positionné comme un produit à part entière, et non un accessoire coûteux comme l’Apple Watch, qui pour rappel, nécessite toujours un iPhone pour fonctionner. “Un casque de réalité augmentée qui fonctionne indépendamment signifie qu'il aura son propre écosystème et offrira l'expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible”, rappelle Kuo.

Dans tous les cas, le challenge est de taille, même pour une entreprise comme Apple. “Actuellement, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs actifs sur iPhone. Si l'objectif d'Apple est de remplacer l'iPhone par la réalité augmentée dans dix ans, cela signifie qu'Apple devra vendre au moins un milliard d'appareils de réalité augmentée dans dix ans”, souligne l’analyste.