Apple lance l'ordinateur portable le plus rapide de son histoire

Apple vient de dévoiler et de commercialiser sa toute nouvelle gamme de MacBook pro 13 et 15 pouces. Le modèle 15 pouce doté d'un processeur Intel Core i9 8 coeurs devient de fait le plus puisant des ordinateurs portables de la marque à la pomme.

La gamme MacBook Pro d'Apple se retrouve mise à jour avec des processeurs Intel Core de 8e et 9e génération plus rapides. Le nouveau MacBook Pro 15 pouces avec processeur 8 coeurs est ainsi deux fois plus rapide que le plus performant des MacBook Pro quadricoeur, idéal donc pour des professionnels travaillant sur du traitement d'images en haute résolution, du rendu de modèles 3D ou encore du montage de flux vidéo 4K.

Pour le reste, la gamme bénéficie toujours d'un écran Retina particulièrement lumineux, de haut-parleurs stéréo et de commandes dynamiques contextuelles affichées sur la Touch Bar, désormais généralisée sur les nouveaux modèles. Au niveau de la connectique, tous proposent quatre ports Thunderbolt 3 (USB‑C). A noter aussi que le clavier a quant à lui été revu après les problèmes parfois très handicapant pour les utilisateurs rencontrés sur les précédentes versions.

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar est commercialisé à partir de 1.999 euros et le nouveau MacBook Pro 15 pouces s'affiche à partir de 2.799 euros. Quant au nouveau modèle phare de la gamme, le 15 pouces équipé d'un processeur 8 coeurs, il est disponible à partir de 3.299 euros (en version SSD 256 Go). Ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur Apple.com et le seront dans les jours qui viennent dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés.