Apple lance Apple Music TV, une chaîne dédiée aux clips musicaux

La marque à la pomme étend l’offre de son service de streaming musical, Apple Music, avec une “chaîne de télé” entièrement numérique, dont le but est en quelque sorte de reprendre le flambeau de MTV.

Apple Music TV, comme son nom l’indique, fera donc la part belle aux clips et aux interviews d’artistes. Mais ce n’est pas tout, car comme l’explique la firme de Cupertino au site Variety, la chaîne sera également l’occasion de diffuser “de nouveaux vidéoclips en exclusivité, des blocs de clips spécialement sélectionnés, des spectacles et événements en direct, ainsi que des tops et des invités.”