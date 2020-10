Apple : la Keynote dédiée à l’iPhone 12 aura lieu le 13 octobre

Après des mois de rumeurs et de spéculations, la marque à la pomme a enfin envoyé les invitations pour sa prochaine Keynote. Baptisée “Hi, Speed”, celle-ci aura lieu exclusivement en ligne, le mardi 13 octobre prochain.

Et le programme risque bien d’être plus chargé que celui de la dernière Keynote de septembre, dédiée à l’Apple Watch et à l’iPad. En effet, Apple devrait présenter plusieurs produits, dont la très attendue gamme iPhone 12.

Pour rappel, la firme de Cupertino devrait dévoiler quatre déclinaisons et trois tailles d’écran :

Un iPhone 12 Mini , doté d’un écran de 5,4 pouces

, doté d’un écran de 5,4 pouces Un iPhone 12 et iPhone 12 Pro dotés d’un écran de 6,1 pouces

et dotés d’un écran de 6,1 pouces Un iPhone 12 Pro Max doté d’un écran de 6,7 pouces

Parmi les autres produits attendus, on retrouve, selon les rumeurs et les informations publiées ces derniers mois :

Un casque over-ear (baptisé pour l’instant le AirPods Studio)

(baptisé pour l’instant le AirPods Studio) Un HomePod plus petit et plus abordable

et plus abordable Des trackers Bluetooth baptisés les AirTags

Apple pourrait également faire revenir sur le devant de la scène le tapis de recharge AirPower, dans une nouvelle version améliorée, ainsi que le premier Mac basé sur un processeur maison, l’Apple Silicon.

Bref, la Keynote, qui débutera chez nous à 19 heures, risque de durer bien plus qu’une heure, comme ce fut le cas en septembre. Comme toujours, l’événement sera à suivre en direct sur YouTube, sur le site d’Apple et sur l’application Apple Events sur l’Apple TV.