Apple : l’application Localiser prend désormais en charge des objets

Alors que les “AirTags” n’ont toujours pas été annoncés, Apple lance un “programme pour accessoires du réseau Localiser”, qui permet de connaître l’emplacement d’objets connectés au sein de l’application Localiser.

Tous vos objets en un seul endroit

L’idée du “Find My Network Accessory Program” est donc de permettre aux fabricants d’intégrer une puce qui permettra de localiser l’objet qui en est équipé directement dans l’application Localiser. Une application qui, jusqu’à présent, permettait de retrouver des appareils Apple ainsi que des contacts.

“Depuis plus de dix ans, l’app Localiser permet à nos clientes et clients de connaître l’emplacement de leurs appareils Apple perdus ou volés, dans le respect de leur vie privée”, a déclaré Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing d'Apple. “Aujourd’hui, avec le Find My Network Accessory Program, davantage de personnes vont pouvoir profiter des puissantes capacités de ce service, qui est l’un de nos services les plus populaires. Nous sommes ravis que Belkin, Chipolo et VanMoof exploitent cette technologie et avons hâte de découvrir ce que nos autres partenaires vont pouvoir créer.”

Les premiers produits arrivent

Comme l’explique la marque à la pomme, plusieurs produits ont déjà été validés pour rejoindre le programme. Notamment les vélos électriques S3 et X3 de VanMoof , les écouteurs sans fil True Wireless SOUNDFORM Freedom de Belkin et le Chipolo ONE Spot.

Ce dernier produit est un petit porte-clés connecté, similaire à ce qu’Apple devrait proposer avec ses AirTags. Pour rappel, ces petits trackers Bluetooth devraient être commercialisés dans le courant de l’année.