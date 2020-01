Le brevet, découvert par le site Patently Apple , aurait été déposé en mai 2018, et décrit un ordinateur tout-en-un, constitué d'une partie "écran" et d'une partie "input", soit le clavier . La feuille de verre reposerait sur un support situé à l'arrière de l'ordinateur, et qui permet de brancher divers câbles ainsi que gérer l'alimentation de la machine.

Apple imagine un iMac constitué d'une unique feuille de verre incurvée - © Apple

Apple imagine un iMac constitué d'une unique feuille de verre incurvée - © Apple

D'autres parties du brevet poussent d'ailleurs le concept plus loin. Ainsi, on découvre qu'un MacBook pourrait être connecté à l'iMac (qui servirait alors de base de recharge et afficherait le contenu de l'ordinateur portable sur son écran); ou encore que le clavier et le trackpad pourraient se replier vers l'écran, pour gagner de la place sur le bureau.

En attendant qu'une machine au look si futuriste voie le jour (ce qui ne risque pas d'arriver de sitôt), un nouvel iMac au design différent de celui de 2007 serait malgré tout bienvenu. Il faudra pour cela attendre la keynote de mars ou de septembre pour savoir si Apple a prévu de quoi satisfaire les fans.