Apple : faut-il s’attendre à de nouveaux MacBook Pro à la WWDC ?

La rumeur enfle au sujet de la WWDC, qui débutera ce 7 juin. La firme de Cupertino a-t-elle prévu de dévoiler de nouveaux produits aux côtés d’iOS 15, iPad OS et la nouvelle version de macOS ? C’est la question que tout le monde se pose.

Du 14 pouces au programme ?

Comment souvent, à quelques jours de l’événement, les rumeurs vont bon train et elles concernent cette fois le MacBook Pro, qui, comme on l’annonce depuis quelques mois, pourrait passer d’un format 13 pouces à 14 pouces.

Mieux encore, ce nouveau modèle serait équipé non pas de la puce M1, mais déjà d’une nouvelle version, plus musclée. Une potentielle M1X donc, voire une M2, ce qui semblerait prématuré (Apple vient seulement de renouveler l’entièreté de sa gamme avec cette nouvelle puce).

Pourtant, le journaliste Mark Gurman (Bloomberg) n’en démord pas : le nouveau MacBook Pro 14 pouces et un nouvel MacBook Pro de 16 pouces, deviendraient " les machines les plus puissantes d’Apple ". On parle en effet ici de 10 cœurs CPU (contre 8 actuellement) et entre 16 et 32 cœurs GPU selon les options. Même chose du côté de la RAM, qui monterait jusqu’à 64 Go, contre 16 Go au maximum à l’heure actuelle.

Enfin, côté design, les machines s’inspireraient des bords plats de l’iPhone 12. La connectique serait bien plus diversifiée (Apple se contente de ports USB-C pour l’instant) et la TouchBar tirerait sa révérence.

Bref, de belles promesses en perspective, et de quoi satisfaire les professionnels si les rumeurs disent vrai. Réponse la semaine prochaine, lorsque débutera la WWDC.