Apple facilite le transfert de photos vers Google Photos, voici comment faire

La marque à la pomme propose un nouvel outil permettant de transférer automatiquement vos photos stockées dans iCloud vers Google Photos.

Un transfert incomplet

Comme l’explique la marque à la pomme, “le transfert des photos et vidéos à partir de Photos iCloud n’entraîne pas la suppression ou la modification du contenu que vous stockez auprès d’Apple. Il consiste simplement à envoyer une copie de votre contenu vers l’autre service.”

De plus, certains formats et données ne seront pas transférés vers Google Photos, notamment les albums intelligents, Live Photos ou certains fichiers RAW, ainsi que les albums partagés, les flux de photos, certaines métadonnées, ainsi que les photos et les vidéos conservées dans d’autres dossiers ou emplacements, ne sont jamais transférés

Les formats compatibles sont les suivants : .jpg, .png, .webp, .gif, certains fichiers RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts et .mkv.

Des conditions à réunir

Pour bénéficier du service, Apple exige que :

Vous utilisez Photos iCloud pour stocker des photos et des vidéos auprès d’Apple.

Votre identifiant Apple fait l’objet d’une identification à deux facteurs.

Vous disposez d’un compte Google vous permettant d’utiliser Google Photos.

Votre compte Google dispose d’un espace de stockage suffisant pour que le transfert aboutisse.

Comment transférer vos photos ?

Pour demander un transfert vers Google Photos, il suffit de :