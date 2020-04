Apple étend ses services dans 20 pays supplémentaires

La firme de Cupertino propose désormais l’App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud dans 20 nouveaux pays. Tandis qu’Apple Music débarque dans 52 nouveaux pays.

L’App Store, lancé en 2008, est disponible dans 175 pays. Aux côtés d’Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud, la boutique ouvre donc ses portes dans ces pays :

Afrique : Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie.

: Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Gabon, Libye, Maroc, Rwanda et Zambie. Asie-Pacifique : Maldives et Myanmar.

: Maldives et Myanmar. Europe : Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie.

: Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kosovo, Monténégro et Serbie. Moyen-Orient : Afghanistan et Irak.

: Afghanistan et Irak. Océanie: Nauru, Tonga et Vanuatu.

Apple Music est désormais disponible dans ces nouvelles régions :

Afrique : Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie.

: Algérie, Angola, Bénin, Tchad, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie et Tunisie. Asie-Pacifique : Bhoutan.

: Bhoutan. Europe : Croatie, Islande et Macédoine du Nord.

: Croatie, Islande et Macédoine du Nord. Amérique latine et Caraïbes : Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, les îles Turks et Caïques et Uruguay.

: Bahamas, Guyane, Jamaïque, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, les îles Turks et Caïques et Uruguay. Moyen-Orient : Koweït, Qatar et Yémen.

: Koweït, Qatar et Yémen. Océanie: Îles Salomon.

"Nous sommes ravis d'offrir de nombreux services d'Apple dans toujours plus de pays”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d'Apple Music et en charge du contenu à l’international. "Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musiques et podcasts préférés alors que nous continuons à célébrer les meilleurs créateurs, artistes et développeurs du monde."

Ces dernières années, les “services” sont devenus une part importante du business d’Apple. Lors du premier trimestre 2020, les services ont représenté 14% des revenus de l’entreprise, derrière l’iPhone (61%) mais devant le Mac (8%) et l’iPad (7%).