Apple étend la période d’essai de Final Cut Pro X

En cette période de confinement, la marque à la pomme fait un petit geste et propose de tester un logiciel dédié aux professionnels, Final Cut Pro X, pendant 90 jours.

Jusqu’à présent, la période d’essai du logiciel de montage vidéo (vendu 329,99 euros sur le Mac App Store) n’était que de 30 jours.

Final Cut Pro X nécessite un ordinateur Mac avec macOS 10.14.6 (ou version ultérieure), 4 Go de RAM (8 Go recommandés pour le montage en 4K, le rendu de titres en 3D et le montage vidéo à 360°), une carte graphique compatible OpenCL ou Intel HD Graphics 3000 (ou ultérieure), 256 Mo de VRAM (1 Go recommandé pour le montage vidéo 4K, le rendu de titres en 3D et le montage vidéo à 360°) et 3,8 Go d’espace disque disponible. La démo de 90 jours peut être téléchargée par ici.

Mais ce n’est pas tout !

Pour la première fois, Apple proposera une démo pour un autre logiciel destiné aux pros : Logic Pro X (vendu 229,99 euros sur le Mac App Store). Très prisé des musiciens, Logic Pro n’avait jamais bénéficié d’une démo. La marque à la pomme appliquera la même offre que pour Final Cut Pro X, à savoir 90 jours d’essai. Malheureusement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la démo n’est toujours disponible sur le site d’Apple.