Apple et Amazon auraient été espionnés par la Chine

C’est au moyen de micropuces insérées dans les entrailles de serveurs informatiques, de gros ordinateurs qui sont la base d’Internet, que la Chine aurait espionné 30 entreprises américaines. Parmi elles, on retrouve Apple et Amazon.

Selon Bloomberg, cette affaire date d’il y a trois ans : des micropuces de la taille d’un grain de riz auraient été placées sur des cartes-mères (la pièce fondamentale de tout ordinateur) de serveurs de la société Supermicro.

Ces minuscules composants auraient permis de créer une porte dérobée sur ces ordinateurs, de contourner les systèmes de protection des entreprises et de pouvoir faire n’importe quoi avec ces machines… comme de l’espionnage.

S’il était tout à fait possible de surveiller et de récupérer des données de ces machines, dans les faits, aucune donnée industrielle ou même d’utilisateurs n’aurait été volée.

Apple et Amazon nient les faits, tout comme du côté de Supermicro. Apple aurait utilisé 7000 machines de ce type pour faire fonctionner Siri, l’assistant personnel, et l’App Store, le magasin d’applications. L’incident aurait été découvert en 2015 ; les serveurs auraient été remplacés à ce moment-là et le FBI mis au courant.