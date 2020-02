Apple envisage un clavier doté d’un trackpad pour son iPad Pro

Depuis l’arrivée d’iPadOS 13, la tablette d’Apple est capable d’afficher un curseur de souris. La fonctionnalité, enfouie dans les options d’accessibilité, avait séduit l’ensemble des utilisateurs. Ce qui pousserait Apple à enfin développer la prise en charge d’une souris sur l’iPad.

Selon le site The Information, la marque à la pomme aurait dans ses cartons une nouvelle version du Smart Keyboard, une housse dotée d’un clavier qui offre à l’iPad plus de versatilité. Si de précédentes rumeurs annonçaient un clavier rétroéclairé, The Information parle plutôt d’une version dotée d’un trackpad.

“Apple prévoit de sortir un accessoire de clavier iPad plus tard cette année, qui comprendra un trackpad intégré, la dernière étape en date de ses efforts pour positionner la tablette comme alternative aux ordinateurs portables, selon une personne familière avec le sujet. La société sortira probablement l'accessoire aux côtés de la prochaine version de l'iPad Pro attendue plus tard cette année, a ajouté la personne”, peut-on lire dans l’article.

La housse garderait la même matière que l’actuel Smart Keyboard, soit un tissu synthétique qui recouvre chaque touche du clavier. Il ne faut donc pas s’attendre à un clavier en aluminium, comme ce que propose la société Brydge, qui commercialise déjà un clavier doté d’un trackpad pour l’iPad Pro.

Si vous possédez un iPad tournant sous iPadOS 13, voici comment activer le curseur de souris :