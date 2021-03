Apple envisage le retour du look “râpe à fromage”

Selon un brevet récemment découvert, la marque à la pomme pourrait s’inspirer du design du Mac Pro pour le dos de l’iPhone.

Mieux distribuer la chaleur

L’idée de ce look “râpe à fromage” ne serait pas simplement esthétique (on imagine déjà les moqueries des internautes), mais pratique. En effet, dans le brevet découvert par Patently Apple, on apprend que cela permettrait à Apple d’améliorer la ventilation et de mieux distribuer la chaleur.

Lire aussi : La conférence WWDC d’Apple se tiendra une nouvelle fois en ligne

“Les composants d'un dispositif électronique peuvent être configurés pour fournir un support physique ou une protection à d'autres composants du dispositif électronique, prévoir la transmission thermique, prévoir le flux d'air via ou autour du dispositif électronique”, explique l’entreprise dans son brevet. “De plus, les composants du dispositif électronique peuvent être conçus pour fournir un aspect unique et agréable pour un utilisateur.”