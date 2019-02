Le brevet, déposé en octobre 2018, n'a été publié que la semaine dernière. Mais il indique, de façon très vague, que la firme de Cupertino planche depuis quelque temps déjà sur un iPhone pliable. La découverte du brevet arrive quelques jours après l'annonce du Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung, qui sera commercialisé en avril prochain. D'autres smartphones pliables, notamment conçus par Huawei et Xiaomi, devraient être présentés dans les jours à venir, notamment lors du salon Mobile World Congress qui se tiendra du 25 au 28 février à Barcelone.

Apple envisage également un iPhone pliable - © Apple

L'illustration accompagnant le brevet ne comporte pas de réelles informations croustillantes. On y voit un écran doté d'un mécanisme lui permettant de se plier, à la manière d'un téléphone à clapet, et ce dans les deux sens (avant et chose surprenante, en arrière).

L'écran pourrait être intégré à divers appareils, comme un smartphone, un ordinateur portable ou une montre connectée. Apple indique simplement dans le brevet que cette "technologie d'affichage flexible pourrait améliorer les dispositifs électroniques."

Selon CNBC, Apple pourrait dévoiler son premier iPhone pliable en 2020. De quoi en profiter pour apprendre des erreurs inévitables de la concurrence.