Apple envisage de placer une caméra dans le bracelet de l'Apple Watch - © Apple

D'autres entreprises ont déjà essayé de placer une caméra (fixe) sur le bracelet, comme la Samsung Galaxy Gear, ou directement sur le boîtier comme la Nubia Alpha, sans grand succès. Et rien ne dit qu'Apple réussira là où d'autres ont échoué. Après tout, ce brevet qui a certes été découvert récemment a en réalité été déposé en septembre 2016, soit lors de la sortie de l'Apple Watch Series 2.

Depuis lors, Apple a commercialisé l'Apple Watch Series 3 et 4 et devrait dévoiler la Series 5 à la rentrée. Et on doute fort que la technologie soit au point pour pouvoir enfin prendre des photos avec sa montre, comme un James Bond du quotidien...