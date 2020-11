Apple envisage d’acheter le réseau de podcasts Wondery

La marque à la pomme souhaite acquérir Wondery et améliorer son offre de podcasts natifs.

Selon Bloomberg, Apple et Sony font partie des quatre entreprises qui ont marqué leur intérêt pour le rachat du réseau Wondery, une application qui propose des podcasts exclusifs. Spotify, qui mise énormément sur les podcasts, ne semble pour l’instant pas intéressé par le rachat.

Le prix de vente souhaité par Wondery est situé entre 300 et 400 millions de dollars. Un prix justifié par la position de l’entreprise, qui est un des plus importants réseaux indépendants. Mais qui serait supérieur au prix payé par Spotify pour le rachat de Ringer et Gimlet Media, deux autres studios indépendants, ou ce que la radio satellite Sirus XM a dépensé pour acquérir Stitcher.

Toujours selon Bloomberg, un accord devrait être trouvé dans les prochains mois, bien que le prix demandé pourrait effrayer les potentiels acheteurs.

Du côté d’Apple, il existe déjà un lien avec Wondery. Apple TV+ va en effet développer une série basée sur l’histoire de la start-up WeWork, en se basant sur le podcast “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”, diffusé par Wondery.

Wondery est également à l’origine du podcast “Dirty John”, qui a été adapté en série par la chaîne Bravo en 2018 et racheté chez nous par Netflix.