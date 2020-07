Apple enquête sur l’absence de chargeur dans la boite de l’iPhone 12

Les rumeurs annonçant la disparition du chargeur et des écouteurs EarPods dans la boite de l’iPhone 12 s’enchainent. L’analyste Ming-Chi Kuo et les analystes de la banque britannique Barclays en sont convaincus. Et même la marque à la pomme montre des signes qui semblent confirmer l’information.

En effet, certains clients brésiliens d’Apple ont reçu un sondage dans leur boite mail, et les questions posées laissent peu de place au doute. Parmi celles-ci, la firme de Cupertino demande “Qu’avez-vous fait avec l’adaptateur secteur USB inclus dans la boîte de l’iPhone 7 Plus que vous avez remplacé ?”.

Plusieurs possibilités de réponses sont proposées, comme :