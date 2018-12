Apple embauche Andrew Kim, ancien designer de chez Tesla

Après être passé par Microsoft et Tesla, Andrew Kim a rejoint la firme de Cupertino. Ce qui relance les rumeurs sur l’Apple Car, la voiture électrique et autonome de la marque à la pomme.

Andrew Kim a notamment travaillé sur l’interface de Windows 10 et des produits tels que l’HoloLens ou encore la Xbox One S chez Microsoft, où il est resté pendant trois ans et demi. Il a ensuite été engagé par Tesla, où il a collaboré sur le design des Model S, X, Y, ainsi que le Roadster V2. Mais la plus grosse partie de son travail de designer fut consacrée au look intérieur de la Model 3, qui devait à la fois être une voiture conduite par des humains et un espace piloté par un ordinateur.

Son nouveau poste au sein d’Apple (qu’il aurait débuté la semaine dernière selon son compte Instagram) relance les rumeurs d’une voiture conçue par la marque à la pomme. Une rumeur que Tim Cook, PDG de l’entreprise, ne cesse de réfuter. Mais ce que l’on sait, c’est que Apple travaille bel et bien sur un système de conduite autonome, auquel pourrait participer Andrew Kim, fort de son expérience du côté des interfaces utilisateurs.

Kim n’est pas le seul ancien de Tesla à avoir rejoint Apple. Il y a quelques mois, c’était au tour de Doug Field, Chief Vehicule Engineer, de quitter la boite d’Elon Musk. Selon CNBC, d’autres cadres de Tesla auraient également été séduits par le projet secret d’Apple.