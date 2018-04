Apple embauche à tour de bras pour le remplacement des batteries

La marque a lancé un grand programme pour remplacer les batteries des anciens iPhone devenus trop lents, un programme qui risque de lui coûter cher.

Qui n'a jamais vécu ça ? Un iPhone qui passe les années et les mises à jour, et qui finit par se défraîchir au point de devenir pratiquement inutilisable à cause de sa lenteur. En cause ? La batterie. Comme ce sont des composants qui se dégradent avec le temps, Apple bride volontairement les performances du smartphone, pour que la batterie soit opérationnelle plus longtemps.

Une batterie neuve pour de meilleures performances

La solution pour redonner un coup de jeunesse à ces iPhone est donc de remplacer la batterie, et remettre les performances à leur maximum. Oui mais voilà remplacer une batterie, ça coûte cher. Apple a donc baissé les prix des remplacements pour faire bonne figure. Il suffit maintenant de 29€ et d'un peu de patience pour faire remplacer sa batterie via les canaux officiels.

Un service après-vente débordé

Une offre alléchante qui a été suivie par beaucoup de monde. Résultat : les Apple Store sont pleins à craquer d'iPhone en attentes de nouvelles batteries, et la liste d'attente est longue. Très longue. Il faut parfois plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous simplement pour lancer la réparation.

La pomme s'est donc lancée dans une énorme vague d'embauche, pour muscler ses effectifs et remplacer les batteries plus rapidement. Une réparation souvent faite dans ses magasins, ou dans des centres de réparation. Des embauches faites en CDI, et dans l'entièreté du réseau des Apple Store dans le monde, soit 500 magasins (le seul de Belgique est situé sur l'Avenue de la Toison d'Or à Bruxelles). Une main-d'oeuvre qui risque de gonfler la facture du fonctionnement des magasins, mais l'entreprise a les reins solides.

Des délais bientôt en baisse

Pour le consommateur, cela signifie surtout que les délais pour ces changements de batteries vont commencer à se réduire et à se stabiliser. L'action court jusqu'au 31 décembre 2018, après quoi le prix d'un remplacement de batterie reviendra à son tarif normal. Elle concerne les iPhone SE/6(s)/7/8 (Plus) et X, comptant plus de 500 cycles de recharge, ce qui correspond à un peu moins de 2 ans d'utilisation courante. De quoi garder son iPhone quelques années supplémentaire.