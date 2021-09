Apple devrait présenter le premier iPhone d’une capacité de 1 To ce mardi

Et ce, près de quinze ans après le lancement du premier iPhone.

Adieu le 64 Go

Dans une note de dernière minute (la conférence d’Apple étant calée pour le mardi 14 septembre à 19h), l’analyste Ming-Chi Kuo annonce que la marque à la pomme proposera quatre options de stockage pour les modèles de la gamme iPhone 13. À savoir :

128 Go

256 Go

512 Go

1 To

Ce qui signifie que la version 64 Go, qui était proposée jusqu’à présent, n’existe plus et est remplacée par la version de 128 Go. Et que pour la première fois, il sera possible d’obtenir 1 To de stockage sur un iPhone (ce qui est déjà possible sur l’iPad Pro, un appareil pour lequel Apple propose même une version 2 To).

Kuo annonce également que la version 1 To sera réservée aux iPhone 13 Pro et Pro Max. Ce qui est assez logique, ces modèles étant plus coûteux que les deux autres versions (iPhone 13 mini et iPhone 13) d’entrée de gamme.