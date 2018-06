Apple devrait commercialiser l’AirPower en septembre

Le pad de recharge à induction d’Apple serait enfin commercialisé en septembre, soit pile un an après son annonce lors d’une traditionnelle Keynote de la marque.

C’est en tout cas ce qu’avance le site Bloomberg, toujours bien informé. Annoncé en même temps que l’iPhone X et l’iPhone 8 en septembre 2017, le AirPower permettra de recharger jusqu’à trois appareils à la fois, et combiner par exemple un iPhone X, une Apple Watch et les écouteurs AirPods (grâce à un nouveau boîtier qui n’est toujours pas en vente). Soit une version plus évoluée du standard de recharge Qi.

C’est un problème de surchauffe qui aurait causé ce retard, notamment dû à la complexité des composants internes utilisés. L’AirPower tourne en effet sur une version allégée d’iOS grâce à une puce maison, ce qui permet aux différents appareils posés dessus de communiquer entre eux. De plus, Apple a toujours mis en avant l’avantage principal du AirPower, à savoir la possibilité de poser les appareils n’importe où sur le tapis, là où les pads classiques demandent une certaine précision dans le placement. Autant de nouveautés qui pourraient expliquer ce retard.