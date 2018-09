Apple dévoile trois nouveaux iPhone et l’Apple Watch Series 4 - © Tous droits réservés

iPhone XS et XS Max

Peu de surprises également concernant les nouveaux flagships d’Apple. Les deux modèles ressemblent comme deux gouttes d’eau à l’actuel iPhone X et se contentent de proposer de meilleures performances et, dans le cas du XS Max, un écran plus grand. Voici, en vrac, les quelques nouveautés annoncées.

Trois couleurs : Gold, Silver et Space Grey.

Les iPhone sont certifiés IP68, et peuvent donc être immergés jusqu’à deux mètres pendant près de 30 minutes.

L’iPhone XS Max propose le plus grand écran proposé sur un iPhone, à savoir 6,5 pouces. Il s’agit d’un écran OLED de 2688 x 1242 pixels et d’une résolution de 458 ppi.

Apple a amélioré le Face ID, qui est désormais plus rapide.

La nouvelle puce A12 Bionic est la première puce de 7 nanomètres dans un smartphone et peut traiter 5 trilliards d’opérations par seconde.

Chaque photo bénéficie d’un traitement avancé basé sur du machine learning. Apple annonce 1 trilliard d’opérations par photo (basées sur la lumière, les ombres, les mouvements, la détection des visages, etc).

Trois options de stockage : 64 Gb, 256 Gb et 512 Gb.

Pour la première fois, les iPhone proposent un système double SIM, avec une carte réelle et une carte virtuelle.

L’autonomie a été gonflée : 30 minutes de plus que l’iPhone X pour l’iPhone XS, et jusqu’à 1h30 de plus pour l’iPhone XS Max.

L’iPhone XS et l’iPhone XS Max seront disponibles le 21 septembre. Les précommandes débuteront le vendredi 14 septembre. Le XS débutera à 1159 euros, et le XS Max à 1259 euros. Comptez 1659 euros pour la version 512 Go, soit 100 euros de plus qu’un MacBook.