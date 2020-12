Apple dévoile son casque AirPods Max

Et si certains attendaient l’Apple TV nouvelle génération ou les trackers AirTags, c’est finalement le casque AirPods Max qu’Apple a dévoilé. Ce casque circum-auriculaire, autrefois appelé AirPods Studio par les serial leakers, propose une réduction active du bruit, et l’audio spatial comme sur les AirPods Pro, mais dans un casque premium.

Pour la moitié d’un iPhone 12 Pro, les audiophiles auront droit à un design inspiré de l’Apple Watch, d’un son traité par la puce H1 made in Apple, d’une égalisation adaptative et de toutes les autres fonctionnalités déjà disponibles sur les AirPods et AirPods Pro. Comme le basculement automatique d’un appareil à un autre, le partage audio afin d’écouter un même contenu avec deux casques/écouteurs et la présence de Siri.

Selon Apple, les AirPods Max offrent une autonomie de 20 heures d’écoute haute fidélité, de temps de conversation ou de visionnage de film avec la réduction active du bruit et l’audio spatial activés. Pour le recharger (via Lightning), cinq petites minutes permettent de gagner 1 heure et demie d’autonomie.

Mais cela sera-t-il suffisant face à la concurrence, comme Sony ou Bose, qui proposent des casques d’excellente qualité, mais à des prix moins élevés ? Rien n’est moins sûr.

Les AirPods Max sont disponibles en précommandes et arriveront le 15 décembre. Si vous avez 629 euros de trop, voilà de quoi garnir le pied du sapin.