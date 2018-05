Apple dévoile ses récents résultats financiers, et l'iPhone X n'est peut-être pas l'échec annoncé par tous

Et si l'iPhone X, jugé trop coûteux, avait malgré tout connu son petit succès ? C'est en tout cas ce que nous disent ces résultats financiers, où l'iPhone X a été l'iPhone le plus vendu chaque semaine du mois du mars.

Comme à chaque fois, les sommes dévoilées par Apple donnent le tournis. Pour ce trimestre, qui s'est terminé le 31 mars 2018, l'entreprise a gagné 61 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport au même trimestre en 2017. Les bénéfices ne sont pas en restes puisqu'ils augmentent de 25%, passant de 11 milliards de dollars en 2017 à 13,8 milliards de dollars en 2018.

Évidemment, Tim Cook, PDG de l'entreprise depuis 2011, ne cache pas sa joie : "Nous sommes ravis d'annoncer notre meilleur trimestre, avec une forte croissance des revenus de l'iPhone, des services et des wearables (comme l'Apple Watch). Les clients ont choisi iPhone X plus que tout autre iPhone chaque semaine au trimestre de mars, tout comme ils l'ont fait après son lancement au trimestre de décembre. Nous avons également augmenté nos revenus dans tous nos secteurs géographiques, avec une croissance de plus de 20% en Chine et au Japon. "

Les ventes d'iPhone progressent donc de 14%, là où les Mac stagnent fortement : des ventes qui baissent de 3% et une augmentation nulle, grâce aux prix élevés des derniers modèles de laptops et d'ordinateurs de bureau proposés par la firme de Cupertino.

Enfin les services (Apple Music, iCloud, etc.) sont en pleine forme : leurs revenus augmentent de 31% en un an, ce qui explique sans doute pourquoi les produits de la catégorie "autres" connaît également une jolie augmentation, puisqu'ils sont fortement liés à iCloud et Apple Music. Pour rappel, Apple classe l'Apple Watch, l'Apple TV ou le récent HomePod dans une seule et même catégorie, refusant de détailler les chiffres de vente de chaque produit. Il faut donc se contenter d'un chiffre : 38% d'augmentation, un chiffre qui concerne donc tous ces produits. Impossible donc de savoir si tout comme l'iPhone X, l'échec annoncé de l'HomePod est réel. Quoi qu'il en soit, l'enceinte connectée d'Apple n'a pas encore été lancée dans tous les pays (3 pays uniquement à l'heure actuelle), et la prochaine conférence WWDC devrait permettre d'annoncer des améliorations pour Siri. De quoi rendre l'enceinte intéressante à nouveau aux yeux des consommateurs, et fanfaronner avec des chiffres toujours plus hallucinants à la fin du prochain trimestre.