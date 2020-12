Apple dévoile les meilleures applications de son App Store

C’est bientôt la fin de l’année, l’occasion pour les entreprises de publier des classements en tout genre. Et comme tous les ans, Apple publie une liste des meilleures applications disponibles sur ses différentes boutiques. Voici les résultats de cette édition 2020.

Meilleure app de l’année sur iPhone : Wakeout!

Meilleure app de l’année sur iPad : Zoom

Meilleure app de l’année sur Mac : Fantastical

Meilleure app de l’année sur Apple TV : Disney+

Meilleure app de l’année sur Apple Watch : Endel

“Cette année, plus que jamais, c’est dans les apps que nous avons pu profiter de certains de nos instants les plus créatifs et les plus connectés aux autres. Ceci est dû au travail impressionnant de développeurs qui ont créé des apps utiles et innovantes tout au long de l’année”, a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow. “Partout dans le monde, nous avons observé des efforts remarquables de la part de nombreux développeurs, et les 15 lauréats que nous avons choisi de récompenser sont des modèles en matière d’innovation. Leur impact a été significatif pour bon nombre d’entre nous, nous aidant par exemple à rester en forme, à pratiquer la pleine conscience, à assurer une continuité dans l’éducation de nos enfants ou à lutter contre la faim.”

Apple a également mis à l’honneur des jeux. Voici les lauréats :

Meilleur jeu de l’année sur iPhone : " Genshin Impact " par miHoYo

" par miHoYo Meilleur jeu de l’année sur iPad : " Legends of Runeterra ", par Riot Games

", par Riot Games Meilleur jeu de l’année sur Mac : " Disco Elysium " par ZA/UM

" par ZA/UM Meilleur jeu de l’année sur Apple TV : " Dandara Trials of Fear " par Raw Fury

" par Raw Fury Meilleur jeu de l’année sur Apple Arcade : "Sneaky Sasquatch" par RAC7

“Le développeur indépendant de Wakeout! a conçu des exercices simples à faire chez soi ou en classe, composés de mouvements accessibles et inclusifs pensés pour tous. Les vastes univers fantastiques dans des jeux comme "Genshin Impact", "Legends of Runeterra", "Disco Elysium", "Dandara Trials of Fear" et "Sneaky Sasquatch" d’Apple Arcade nous ont permis de nous évader, tandis que Disney+ a su nous ouvrir de nouveaux horizons”, explique Apple. “Que ce soit pour permettre l’apprentissage à distance avec Zoom, créer des routines quotidiennes avec Fantastical ou nous aider à nous endormir avec Endel, les lauréats du Best of 2020 de l’App Store ont su nous aider au quotidien.”

Et Apple étant Apple, le trophée, qui pour la première fois est disponible en version physique, est “inspiré par l'icône bleue emblématique de l'App Store”, avec “d’un côté le logo Apple en aluminium 100 % recyclé, et de l’autre le nom gravé du lauréat.”