Apple dévoile les gagnants de son concours de photo "Shot on iPhone"

La marque à la pomme avait lancé son concours le 22 janvier dernier. Un bon moyen de mettre en avant les qualités des capteurs photo de l'iPhone sans dépenser des sommes astronomiques en campagnes publicitaires plus classiques.

Et il faut bien avouer que le résultat est souvent bluffant. Les 10 gagnants ont utilisé une large gamme d'iPhone, allant de l'iPhone 7 au récent iPhone XS Max, sans autres artifices (objectifs externes, etc.). Les clichés récompensés seront mis en avant sur les panneaux d’affichage de plusieurs grandes villes, dans certains Apple Store et en ligne.