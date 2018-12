Apple dévoile le meilleur de l’App Store en 2018

Tout comme Google, et prochainement Spotify, Apple dévoile son best of de l’année, avec les applications, films, jeux et podcasts qui ont cartonné en 2018.

Concernant les applications, les plus téléchargées gratuitement sont sans surprises YouTube, Instagram, Snapchat, Messenger et Facebook. Du côté des jeux, on retrouve Fortnite, Helix Jump, Rise Up, PUBG Mobile et Hole.io. Mais Apple ne s’est pas contenté d’établir la liste des applications les plus téléchargées. Son best of est surtout l’occasion d’élire le meilleur de ses boutiques virtuelles, dans de nombreuses catégories.

Selon Apple, la tendance de l’année est aux applications de bien-être, qui permettent de prendre soin de soi. On y retrouve des apps de méditation comme Headspace, Calm, ou Fabulous. La catégorie de jeux en vogue cette année est remportée haut la main par les jeux de type Battle Royale, avec Fortnite et PUBG en tête.