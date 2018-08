Apple deviendra-t-elle la première société américaine à valoir 1000 milliards de dollars ?

La marque à la pomme a publié ce mardi ses derniers résultats trimestriels. Et une fois encore, Apple n’a pas déçu ses investisseurs.

"Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter le meilleur troisième trimestre de notre histoire grâce aux performances de l’iPhone, des services et des autres produits. Nous avons généré 53,3 milliards de dollars de revenus, 17% de plus que l’année passée, et c’est aussi notre septième trimestre consécutif avec une croissance qui accélère et notre quatrième trimestre successif de croissance à deux chiffres." Tim Cook, le PDG d’Apple, a de quoi sourire. Avec de tels résultats, le bénéfice de l’action de l’entreprise s’élève désormais à 2,34 dollars, soit 32,16% de plus qu’il y a un an.

Évidemment, qui dit résultats trimestriels d’Apple dit chiffres complètement fous. Voire, selon Tim Cook, carrément astronomiques : "Nous avons eu un trimestre astronomique dans les services avec un chiffre d’affaires historique de 9,5 milliards de dollars. Nous sommes en phase avec notre objectif de doubler les revenus des services en 2020 par rapport à 2016."

On notera malgré tout une baisse des ventes d’iPhone (compensée par le prix de vente de l’iPhone X), mais Apple atteint les 11,5 milliards de bénéfices grâces 11,55 millions d’iPad, 3,72 millions de Mac et 41,3 millions d’iPhone écoulés en trois mois à peine. Quant au dernier trimestre de l’année fiscale 2018, Apple planche sur un chiffre d’affaires situé entre 60 et 62 milliards de dollars.

De quoi rapprocher toujours plus l’entreprise de la somme fatidique des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière (lundi soir, l’entreprise valait 933,5 milliards de dollars). Même si Amazon n’est pas très loin derrière et bénéficie d’une croissance plus importante qu’Apple. Quoi qu’il en soit, elles ne seront pas les premières à battre ce record, celui-ci étant brièvement détenu par PetroChina en 2007. Affaire à suivre.