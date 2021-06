Apple Design Awards : voici les meilleures apps de l’année

" Les lauréats de cette catégorie proposent une expérience à la fois mémorable, captivante et agréable, optimisée par les technologies Apple. "

" Les meilleures apps et jeux de cette catégorie offrent une expérience exceptionnelle à toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs capacités et leur langue ", explique Apple.

Apple vient d'annoncer les lauréats de ses traditionnels Design Awards 2021. Cette année, les prix sont répartis dans six nouvelles catégories récompensent les développeurs du monde entier en matière d'inclusivité, d'innovation, de graphisme, de divertissement, d'interaction et d'impact social.

" Les lauréates et lauréats de cette catégorie contribuent à améliorer les conditions de vie tout en soulevant des questions cruciales. "

" Les lauréats de cette catégorie proposent des interfaces intuitives et des commandes fluides parfaitement adaptées à la plateforme ", explique la marque à la pomme.

Éléments visuels et graphisme

" Les lauréates et lauréats de cette catégorie se démarquent par leurs images éblouissantes, leur interface brillamment dessinée et des animations hors pair, le tout au service d’un thème à la fois original et cohérent ", selon Apple.

, une app qui propose des séances de préparation au sommeil agréablement animées qui comportent des activités de relaxation, des histoires et des sons atmosphériques. Genshin Impact, un jeu qui repousse les limites visuelles des jeux mobiles.

Innovation

" Les lauréates et lauréats de cette catégorie proposent une expérience hors pair grâce à une utilisation novatrice des technologies Apple qui les place dans une classe à part. "