Apple désactive l'application Talkie-Walkie sur l'Apple Watch

L'application serait vulnérable et sera temporairement désactivée afin de régler le problème.

Apple a annoncé que son application Talkie-Walkie, qui permet de communiquer entre utilisateurs de l'Apple Watch, est victime d'un bug qui permet d'entendre les conversations des correspondants, même si ceux-ci n'ont pas accepté la discussion. L'information a été confirmée par l'entreprise au site TechCrunch :

Nous venons tout juste de prendre conscience d'une vulnérabilité liée à l'application Talkie-Walkie sur l'Apple Watch et avons désactivé la fonction afin que nous résolvions rapidement le problème. Nous nous excusons auprès de nos clients pour les désagréments occasionnés et rétablirons la fonctionnalité dans les meilleurs délais. Bien que nous n'ayons connaissance d'aucune utilisation frauduleuse de cette la vulnérabilité et que des conditions et séquences d'événements spécifiques soient nécessaires pour l'exploiter, nous prenons très au sérieux la sécurité et la confidentialité de nos clients. Nous nous excusons à nouveau pour ce problème et le dérangement occasionné.