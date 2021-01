Apple dépasse le cap du milliard d’iPhone actifs

La marque à la pomme a dévoilé ses résultats financiers trimestriels et annonce qu’il existe désormais 1,65 milliard d’appareils Apple actifs dans le monde.

L’iPhone reste le roi

Mieux encore, plus d’un milliard de ces appareils sont des iPhone. Le flagship de la firme de Cupertino continue donc de séduire les consommateurs. L’iPhone, qui s’est décliné en quatre versions à la fin de l’année 2020 (iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max) a rapporté à l’entreprise 65,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Selon les analystes, Apple aurait vendu à la fin de l’année son 1,9 milliardième iPhone depuis le lancement du produit en 2007.

L’iPad et le Mac ne déçoivent pas

Les autres produits phares de l’entreprise n’ont pas à rougir. La tablette d’Apple a vu ses ventes bondir de 41%, et a atteint les 8,44 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Le Mac quant à lui, qui est récemment passé aux puces maison Apple Silicon, a enregistré une hausse des ventes de 21%, pour atteindre 8,68 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Enfin, la catégorie “autre”, qui regroupe les Apple Watch, les AirPods ou encore les enceintes HomePod a connu une augmentation de 29% et 12,97 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Les services, toujours plus populaires

L’autre partie importante du business d’Apple sont évidemment les services qui accompagnent ces produits. Apple Music, l’App Store, iCloud ou plus récemment Apple One et Fitness + (qui n’est pas encore disponible chez nous) auront permis à la firme de Cupertino de gagner 15,76 milliards de dollars.

Les services se placent donc derrière l’iPhone et devant les autres produits tels que l’iPad ou le Mac. Ils représentent à eux seuls 14,15% des résultats de l’entreprise. Un pourcentage qui a augmenté de 24%, mais qui prouve qu’Apple reste, pour l’instant, encore dépendant de l’iPhone.