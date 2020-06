Apple : Découvrez toutes les nouveautés d’iOS 14

La première keynote entièrement en ligne d’Apple a eu lieu hier soir à 19 heures. L’occasion pour la marque à la pomme de lancer sa conférence WWDC dédiée aux développeurs, et de présenter, pendant près de deux heures, les nouveautés softwares qui accompagneront les iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et Apple TV à la rentrée. Apple a annoncé une foule de nouveauté. Voici ce qu’il faut retenir concernant iOS 14. Widgets On commence par iOS, le système d’opération de l’iPhone, qui s’offre un petit changement de look grâce à l’arrivée des widgets, qui peuvent enfin être placés sur l’écran d’accueil du téléphone. La bêta, exclusive aux développeurs pour l’instant (la version publique de la bêta sera disponible le 8 juillet), permet d’ajouter des widgets pour les apps : Photos

Calendrier

Plans

Notes

Forme

Astuces

Batteries

Météo

Musique

News

Podcasts

Raccourcis

Rappels

Suggestions de Siri

Temps d’écran

10 images © Apple

À l’avenir, n’importe quelle application pourra proposer son widget. Apple a également mis au point une “pile intelligente”, qui “modifie automatiquement l’ordre des widgets pour afficher les informations les plus pertinentes tout au long de la journée”. Les widgets peuvent être déclinés en trois formats : petit (ce qui représente un carré couvrant la surface de 4 applications sur l’écran d’accueil), moyen (8 applications, en longueur) ou grand (un grand carré couvrant 16 applications). Enfin, les widgets peuvent être combinés afin de recréer d’autres “piles intelligentes”. App Library Autre nouveauté sur l’écran d’accueil, l’App Library. Littéralement une bibliothèque d’applications, qui se trouve à la toute fin des différents pages d’accueil. Sa fonction est simple : classer automatiquement l’ensemble des applications installées, dans des dossiers intelligents comme “social”, “créativité”, “jeux”, “lifestyle”, mais également “suggestions”, ainsi que “ajouts récents”. Et si les utilisateurs ne souhaitent pas scroller plusieurs pages avant d’arriver à l’App Library, il est possible de masquer toutes les pages d’applications (à l’exception de la toute première) et de ne garder que deux pages, à savoir la page d’accueil et l’App Library.

Siri et Appels La notification d’un appel n’occupera plus l’entièreté de l’écran. Désormais, un appel entrant (qu’il s’agisse d’un appel classique, d’un appel Facetime, ou Skype, WhatsApp, Messenger, etc.) s’affichera sur le haut de l’écran à la manière d’une notification classique. Il sera évidemment possible de répondre ou de raccrocher, mais également de balayer la notification pour ne plus être dérangé. Même chose du côté de Siri, qui n’occupe plus tout l’écran lorsqu’on lui parle. L’icône de l’assistant s’affichera en bas de l’écran, et les éventuelles réponses ou actions s’afficheront sur le haut de l’écran. Enfin, Apple introduit sur iPhone le mode “Picture in Picture”, soit l’image dans l’image, déjà présent sur l’iPad et le Mac. Il sera donc possible de minimiser une vidéo, voire un appel vidéo, dans un coin de l’iPhone et de continuer à vaquer à vos occupations sur le reste du téléphone. Traduction Une nouvelle application fait son apparition sur iOS 14 : “Traduire”. Où quand Apple s’attaque à Google Translate. Le principe est simple : vous écrivez une phrase ou la dictez, et l’application se charge de la traduire.

10 images © Apple

Onze langues sont disponibles au lancement : l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l’espagnol. La traduction se fait en ligne, mais il est également possible de télécharger des langues, afin de profiter d’une traduction basique en mode hors-ligne, pratique quand on est à l’étranger, sans réseau cellulaire. App Clips Sans doute la nouveauté la plus innovante, les App Clips sont des miniapplications de moins de 10 Mb, qui se lancent soit via NFC, soit en scannant un QR Code designé par Apple. Les App Clips sont utiles dans certains cas, par exemple pour payer une place de parking, ou acheter un café dans une boutique d’un aéroport. Plutôt que de télécharger l’application complète du café, ou du système de paiement du parking, l’App Clip vous offre la fonctionnalité dont vous avez besoin sur le moment (dans le cas de ces deux exemples, un paiement rapide), sans surcharger votre iPhone. App Clip est évidemment compatible avec Apple Pay et Sign in with Apple, pour plus de sécurité.

10 images © Apple

Et tout le reste Notons rapidement qu’Apple a repensé l’application Messages afin de faciliter les conversations de groupes. L’entreprise a également ajouté de nouveaux autocollants Memoji et a ajouté plusieurs options de visage pour la création de ces avatars. Du côté de Safari, on notera l’arrivée du mode traduction, qui permettra de traduire une page web en un clic. Le navigateur est encore plus rapide qu’avant, et plus sûr. Apple a d’ailleurs ajouté une option “Tracking Report”, qui indique clairement ce que le site sait sur vous, et avec qui sont partagées vos données.