Apple : Découvrez les nouveautés d’iPadOS 14, de macOS Big Sur et de watchOS 7

La première keynote entièrement en ligne d’Apple a eu lieu hier soir à 19 heures. L’occasion pour la marque à la pomme de lancer sa conférence WWDC dédiée aux développeurs, et de présenter, pendant près de deux heures, les nouveautés softwares qui accompagneront les iPhone, iPad, Apple Watch, Mac et Apple TV à la rentrée.

L’iPad accueille lui aussi les nouveaux widgets, mais également un nouveau look pour les barres latérales de certaines applications (Photos, Notes, etc.). Le champ de recherche a lui aussi été repensé.

11.0

Si son surnom (du nom d’une partie de la côte californienne) ne l’indique pas forcément, macOS Big Sur est une véritable avancée pour le Mac puisqu’il s’agit enfin de la version 11.0.

Depuis 2001, avec l’introduction de Mac OS X 10.0 Cheetah, Apple avait enchainé les surnoms (d’abord des animaux, puis des lieux californiens), mais avait gardé une numérotation débutant par 10. Après 19 ans, macOS 10.15 Catalina laisse donc la place macOS 11.0 Big Sur.

Nouveau look

La principale nouveauté est visuelle. Apple a entièrement repensé l’OS, avec des fenêtres aux bords plus arrondies, une barre de menu transparente, des nouvelles icônes pour les applications de base, et l’arrivée du centre de contrôle, inspiré de l’iPhone et de l’iPad.

Safari

Safari s’améliore encore, en mettant une fois de plus la sécurité et la vie privée au centre de son fonctionnement. Les options telles que Privacy Report et la traduction de pages sont de la partie, tout comme l’arrivée des extensions compatibles avec d’autres navigateurs. Apple améliore également la gestion des mots de passe et des onglets.

Messages

La version Mac de la messagerie d’Apple est enfin au même niveau que sur iPhone et iPad, avec la prise en charge des groupes, les effets visuels, l’envoi de GIF, les memojis, ou la recherche. Normal, car cette version de Message est basée sur Catalyst, qui permet aux développeurs de transformer leur application iPad en application Mac en quelques étapes.

watchOS 7