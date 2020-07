Apple déconseille les protèges webcam en plastique sur ses ordinateurs portables

Si la volonté de se protéger en masquant sa webcam est compréhensible, la marque à la pomme ne recommande pas les caches en plastique, qui pourraient endommager les écrans des MacBook.

Dans une nouvelle page publiée dans sa section “Assistance”, la firme de Cupertino explique qu’une fois l’ordinateur refermé, le cache peut abimer l’écran (une mésaventure qu’a connue un journaliste du site MacGeneration), car l’espace qui sépare l’écran du clavier n’est “pas conçu pour cet usage.”

Apple rappelle que chaque webcam présente sur ses MacBook, MacBook Air et MacBook Pro dispose d’un voyant vert, qui s’allume lorsque la caméra fonctionne. “La caméra est conçue de telle sorte que le voyant vert s’allume systématiquement à l’activation de la caméra. Vous savez donc toujours quand votre caméra est active”, explique l’entreprise.

Évidemment, cela ne sera pas suffisant pour convaincre les plus paranoïaques, voilà pourquoi Apple détaille également la marche à suivre afin de ne garantir l’accès à la webcam qu’à une poignée d’applications. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Préférences Systèmes, puis dans Sécurité et Confidentialité et ensuite dans Confidentialité. Dans le sous-menu “Appareil photo”, vous accéderez à une liste d’applications, que vous pourrez sélectionner ou désactiver.

Et pour tous ceux qui n’ont pas d’autre choix que de placer un cache, ou n’ont pas confiance aux systèmes de sécurité mis en place par Apple et ne veulent pas masquer la webcam avec un bout de papier collant, la marque à la pomme conseille un cache aussi fin qu’une feuille de papier (0,1 mm) et qui ne lasse pas de résidu d’adhésif. Si son épaisseur est plus importante, Apple conseille tout simplement de le retirer avant de fermer l’ordinateur.