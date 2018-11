Apple confirme que la puce T2 bloque la réparation de ses nouveaux Mac

Lors de la Keynote d’octobre 2018, Apple a notamment dévoilé un nouveau MacBook Air et un Mac Mini. Deux nouveaux ordinateurs qui possèdent la nouvelle puce T2, censée sécuriser encore plus les deux appareils. À tel point que des réparations par de tierces personnes sont très compliquées.

La puce empêche en effet certaines réparations, ce qui pousse les propriétaires de ces appareils à se rendre dans un Apple Store (ou chez un revendeur agréé) en cas de problèmes. Selon Kyle Wiens, PDG du site iFixit, spécialisé dans le démontage d’appareils électroniques, cette puce T2 n’est rien de moins qu’une "guillotine placée au-dessus de la tête des consommateurs."

Concrètement, la puce est capable de vérifier lors du reboot post-réparation si les pièces de remplacement sont validées par Apple ou non. Toujours selon Kyle Wiens, "il est fort possible que l’objectif d’Apple soit d’exercer davantage de contrôle sur les personnes pouvant effectuer les réparations en limitant l’accès aux pièces. Cela pourrait constituer une tentative de conquérir davantage de parts de marché auprès des prestataires de réparation indépendants."

Apple a confirmé l’information au site The Verge, précisant que cela concerne principalement la carte-mère ou le module Touch ID. Sans pour autant fournir une liste des réparations ou des appareils impliqués. Autrement dit, vous pouvez faire une croix sur le réparateur du coin en cas de pépin. Votre produit vous appartient autant qu’à Apple, et les pièces de rechange moins coûteuses ne serviront à rien. Comme conclut si bien Kyle Wiens, "verrouiller les réparations est mauvais pour les consommateurs, pour l'environnement et pour Apple."