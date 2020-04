Apple confirme par erreur l’existence de l’iPhone SE 2

Les rumeurs annonçaient un successeur à l’iPhone SE depuis quelque temps déjà. Et la confirmation est directement venue d’Apple.

La marque à la pomme a en effet publié par erreur sur son site une page produit pour une protection d’écran conçue par la marque Belkin. La protection, baptisée “InvisiGlass Ultra Screen Protection”, indique la mention ”for iPhone SE/8/7”. Ce qui signifie que le nouvel iPhone SE possède bien un écran de 4,7 pouces, comme l’iPhone 7 et l’iPhone 8 (contre 4 pouces pour le premier iPhone SE).

Le site 9to5Mac est parvenu de son côté à obtenir davantage d’informations au sujet de ce nouveau modèle. L’appareil embarquerait un processeur A13 (déjà présent sur l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Plus). Trois couleurs seraient disponibles : blanc, noir et PRODUCT (RED) (dont une partie des bénéfices est reversée à des programmes de lutte contre le VIH/SIDA). Enfin, l’iPhone SE version 2020 serait disponible en 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Selon les analyses de Ming-Chi Kuo, le prix de départ serait de 399 dollars. Quant à son lancement, certaines rumeurs annoncent la date du 4 avril… soit ce samedi.