Apple confirme l'acquisition de la division modem d'Intel

La firme de Cupertino pourrait débourser 1 milliard de dollars, selon The Wall Street Journal.

MISE À JOUR

Trois jours après la publication de l'information par The Wall Street Journal, Apple confirme le rachat de la division modem d'Intel pour 1 milliard de dollars.

"Cet accord nous permet de nous concentrer sur le développement de technologies pour le réseau 5G tout en conservant les technologies de propriété intellectuelle et les technologies de modem créées par notre équipe", a déclaré le directeur général d'Intel, Bob Swan. "Nous respectons Apple depuis longtemps et nous sommes convaincus qu’ils offrent le bon environnement pour cette équipe talentueuse. Nous sommes impatients de déployer tous nos efforts dans la 5G, là où elle correspond le mieux aux besoins de notre clientèle mondiale, y compris les opérateurs de réseau, les fabricants d’équipements de télécommunication et les fournisseurs de services cloud."

Du côté de la marque à la pomme, Johny Srouji, vice-président directeur des technologies du matériel d’Apple, a déclaré : "Nous travaillons avec Intel depuis de nombreuses années et savons que cette équipe partage la passion d’Apple pour la conception de technologies offrant les meilleures expériences mondiales à nos utilisateurs. Apple se réjouit de voir autant d'excellents ingénieurs rejoindre notre groupe de technologies cellulaires en pleine croissance et sait qu'ils prospéreront dans l'environnement créatif et dynamique d'Apple. Ces solutions, associées à notre acquisition significative d’IP innovantes, contribueront à accélérer notre développement sur les futurs produits et permettront à Apple de se distinguer davantage."

-----------

En avril dernier, Intel annonçait son retrait du marché des modems 5G à destination des smartphones. Selon Bob Swan, CEO de l'entreprise, le nouveau deal entre Qualcomm et Apple était la principale cause de cet abandon du marché. En d'autres termes, sans Apple comme client, la division courait à sa perte. Du côté de la marque à la pomme, on estimait que ce rapprochement avec Qualcomm était dû à l'incapacité pour Intel de fournir des modems 5G dans les temps.

Suite à ces nombreux retournements de situation, Intel a logiquement voulu se débarrasser de sa division modem, en trouvant un repreneur. Et il se trouve que ce repreneur pourrait bien être Apple, qui a souvent compté sur Intel pour les modems de ses anciens iPhone (en 2018, Intel était le seul fournisseur tiers à collaborer avec Apple, tandis qu'une grande majorité de smartphones Android se fournissent chez Qualcomm).

Le deal pourrait être annoncé officiellement dès la semaine prochaine, nous indique le célèbre quotidien américain. Cela permettrait à Apple de concevoir ses propres modems, à l'instar de ses propres processeurs (dont le plus récent, le A12 Bionic), et de gagner un temps précieux dans la course à la 5G.