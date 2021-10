Apple : comment suivre la Keynote de ce lundi 18 octobre ?

La marque à la pomme diffusera ce soir une nouvelle Keynote, qui devrait faire la part belle aux MacBook Pro. Voici comment la suivre.

Des Mac et des AirPods au programme ?

C’est la question à laquelle devrait répondre cette nouvelle Keynote. Si la présence des MacBook Pro est quasiment certaine, celle des AirPods n’a été confirmée que par quelques rumeurs. Les écouteurs de nouvelle génération (la troisième depuis la création du produit) étaient déjà attendus lors de la précédente Keynote, dédiée à l’iPhone 13.

Du côté des Mac, Apple devrait présenter la nouvelle puce qui viendra remplacer la M1. Son nom pourrait être la M1X, voire la M1 Pro ou la M1 Max (les rumeurs ont bien du mal à se mettre d’accord sur le sujet). Deux modèles seraient dévoilés : un MacBook Pro de 14 pouces, et un modèle de 16 pouces. Un Mac Mini haut de gamme pourrait également être présenté.

Quant aux AirPods, on attend (depuis de nombreux mois) un design repensé et inspiré des AirPods Pro (soit une tige plus courte) et un nouveau boîtier de recharge.