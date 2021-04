Apple : comment suivre la Keynote ce soir à 19h ?

Six mois après sa dernière conférence, Apple est de retour ce 20 avril pour la première Keynote de l’année. Une présentation qui sera à suivre, en direct, sur plusieurs plateformes.

Sans innovation, mais avec des surprises ?

C’est ce qu’annonçait le journaliste Mark Gurman à propos de cette Keynote baptisée “Spring Loaded” : il ne faudra rien attendre d’innovant de la part de la marque à la pomme.

Pourtant, les derniers jours, les rumeurs se sont multipliées. Et s’il est quasiment certain que l’iPad Pro de nouvelle génération sera présenté sur scène, il n’est pas impossible que d’autres produits s’ajoutent à la liste. Notamment :

Le retour de l’iMac, et en couleurs

Les trackers BlueTooth AirTags

Et même un nouveau service payant, baptisé Podcasts +, qui permettra à Apple de venir concurrencer Spotify sur le terrain des podcasts exclusifs

Comment suivre la conférence ?

Plusieurs possibilités sont possibles. La première, et sans doute la plus simple, et de suivre l’événement sur YouTube, depuis cette vidéo ci-dessous.

La Keynote est également à suivre depuis le site officiel d’Apple à cette adresse. Enfin, les propriétaires d’une Apple TV pourront également se tourner vers l’application Apple Events, disponible gratuitement sur l’App Store du boîtier.