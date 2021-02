Apple Car : Hyundai et Kia confirment l’arrêt des discussions avec Apple

Comme l’annonce Bloomberg, Hyundai et sa filiale Kia Motors ne sont plus en discussion avec Apple au sujet de l’Apple Car.

Hyundai et Kia Motors ont reconnu avoir “discuté avec plusieurs entreprises du développement de voitures électriques autonomes”, mais aucune décision n'a été prise. Après cette annonce, les actions Hyundai ont enregistré une baisse de 8,4%, et de 15,3% du côté de Kia.

De précédentes rumeurs annonçaient qu’Apple envisageait d’utiliser la plateforme E-GMP conçue par Hyundai, afin de produire sa voiture autonome dans l’usine américaine de Kia situé dans l’état de Géorgie (Apple devait d’ailleurs y investir 3,6 milliards de dollars).

Mais Hyundai, qui avait confirmé les discussions à la presse américaine s’est probablement tiré une balle dans le pied. En effet, Apple n’aime rien de moins que de voir ses projets livrés à la presse avant l’heure.

Face à cette déclaration de Hyundai et Kia Motors, Apple aurait depuis contacté des constructeurs japonais pour l’aider dans son projet baptisé “Titan”. Six constructeurs seraient sur la shortlist d’Apple, dont Honda et Mazda.

Quoiqu’il en soit, l’Apple Car ne devrait pas arriver avant 2025 au plus tôt. Et au vu de la situation, sa production pourrait connaître d’importants retards.