Apple autorise la réparation d'iPhone dont la batterie n'est plus d'origine

C'est connu, Apple n'aime pas les iPhone modifiés. Si votre smartphone pommé possède une batterie non officielle, il était jusqu'à présent impossible d'espérer une réparation dans une boutique Apple ou chez un réparateur agréé. Mais la situation semble évoluer.

Selon le site iGeneration, les réparateurs des Apple Store (ou certifiés par Apple) seraient enfin autorisés à prendre en charge les iPhone dont la batterie a été modifiée par un réparateur non agréé. L'information, également publiée par le site MacRumors, précise que ce changement de règlement a eu lieu le 28 février dernier.

Jusqu'ici, la simple présence d'une batterie non officielle suffisait pour se voir refuser toute réparation dans un Apple Store, même si la batterie n'était pas en cause. Désormais, les batteries, tout comme les écrans depuis 2017, pourront être changées chez n'importe quel revendeur ou réparateur, et conserver la garantie d'une éventuelle réparation ultérieure par des techniciens certifiés d'Apple.

Évidemment, les règles seront plus strictes, comme l'explique le site iGen : "Si on ne parvenait pas à retirer une batterie sur un téléphone qui avait un problème de batterie, on replaçait l’unité complète au prix de la réparation de la batterie (49 € ou 69 € selon le modèle). Avec une batterie de tierce partie, ce ne sera jamais le cas. Le remplacement sera facturé au tarif complet de l’unité".

Pour autant, la nouvelle, plutôt bonne pour les consommateurs, n'est pas très bien accueillie par les professionnels. Notamment en France, où le syndicat CDFT d'Apple Retail France redoute des problèmes de sécurité. En effet, la présence de batteries non officielles représente un risque pour le réparateur, qui pourrait se retrouver face à des batteries lithium de mauvaise qualité, et qui pourraient éventuellement exploser. Une personne interrogée par iGen confirme le problème : "Il est déjà arrivé (quand les tests plantaient) qu'on ne détecte pas la batterie tierce, puis qu'à l'ouverture elle se mette à gonfler ou à faire court-circuit et grille la carte-mère. Double problème : à qui la faute pour l'appareil et à qui la faute pour le technicien si celui-ci a un accident".

Quoi qu'il en soit, mieux vaut toujours privilégier les réparateurs agréés, quels que soient la marque et le type d'appareils qui nécessitent des réparations.