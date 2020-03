Apple aurait un MacBook Pro de 14,1 pouces dans ses cartons

L’analyste Ming-Chi Kuo ne s’arrête plus. Le voici de retour avec quelques nouvelles prédictions concernant les produits de la marque à la pomme.

L’analyste affirme qu’Apple plancherait sur un MacBook pro de 14,1 pouces, mais également un nouvel iMac Pro de 27 pouces et un iPad Mini de 7,9 pouces. Trois nouveautés qui, comme le prochain MacBook Pro 16 pouces, l’iPad Pro 12,9 pouces et l’iPad de 10,2 pouces, bénéficierait d’un écran Mini-LED. Ce n’est pas la première fois que Ming-Chi Kuo annonce qu’Apple basculera dans les prochaines années vers les écrans Mini-LED.

Selon lui, les six produits sont attendus pour 2020, et plus précisément au dernier trimestre en ce qui concerne l’iPad Pro 12,9 pouces et l’iMac Pro de 27 pouces.